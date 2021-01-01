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Модули индикации и защиты (зеленый Светодиод + диод) стандартная полярность 28-60В DC (99.80.9.060.99)

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