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КВТ(Р)-1,14-2,5/160-3 У3, трёхполюсный, 160А, 110В, 2з+4р, реверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)

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