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КВТ-6-1,6/160D-3 У3, трёхполюсный, 160А, 110В, 3з+3р, нереверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)

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