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КВТ-1,14-4/400-3 У3, трёхполюсный, 400А, 220В DC, 3з+4р, нереверсивный, без реле, контактор вакуумный (ЭТ)

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