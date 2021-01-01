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КВТ-1,14-250-1 У3, однополюсный, 250А, 220В, 2з+2р, нереверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)

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