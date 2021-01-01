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КВ1-160-3 У3, трёхполюсный, 3,6кВ, 160А, 380В, 3з+3р, нереверсивный, без реле, IP00, контактор вакуумный (ЭТ)

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