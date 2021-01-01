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Низковольтное оборудование
Пускатели, контакторы и аксессуары к ним
Контакторы вакуумные
Контактор КВ2-630-3 В3 Iном. 630А 3з в/к 3з 3р Uупр. ~=110В 50Гц с ОПН - 1,14кВ
Контактор КВ2-630-3 В3 Iном. 630А 3з в/к 3з 3р Uупр. ~=110В 50Гц с ОПН - 1,14кВ
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