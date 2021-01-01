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КТПВ-624 У3, Iн 250А, Uкат 220В вк 2з2р з.п. режимработы повторно-кратковременный Контактор 136240220.01

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