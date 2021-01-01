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КТПВ-623 У3 Iн 160А Uкат 220В вк 2з2р п.п. режим работы повторно-кратковрем. Контактор 136230214.01 (136230214)

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