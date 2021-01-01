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Низковольтное оборудование
Пускатели, контакторы и аксессуары к ним
Контакторы компенсации реактивной мощности
Контактор конденсатора AC-6b 12,5 кВАр, /400 В, 2 НЗ, 24 В AC, 50/60 Гц 3-полюсн., типоразмер S00 винтовой зажим
Контактор конденсатора AC-6b 12,5 кВАр, /400 В, 2 НЗ, 24 В AC, 50/60 Гц 3-полюсн., типоразмер S00 винтовой зажим
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