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Контактор для коммутации конденсаторов50А, управляющее напряжение 230В (AC), DILK50-10(230V50HZ, 240V60HZ) (294076)

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