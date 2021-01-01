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Контактор для коммутации конденсаторов20А, управляющее напряжение 230В (AC), DILK20-11(230V50HZ, 240V60HZ) (294010)

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