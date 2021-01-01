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Низковольтное оборудование
Кнопки, кнопочные посты, переключатели, светосигнальная аппаратура
Кнопочные посты
ПКЕ 112-2 У3, 10А, 660В, 2 элемента, чёрный и красный цилиндр, в нишу, IP40, пост управления (ЭТ)
ПКЕ 112-2 У3, 10А, 660В, 2 элемента, чёрный и красный цилиндр, в нишу, IP40, пост управления (ЭТ)
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