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Кабели UTP
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UTP 4 пары cat. 6 (CU) AVS
Кабель UTP 4 пары cat. 6 (CU) AVS
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UTP 4 пары cat. 6 (CU) AVS
0.204
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ООО «ТехСнабЭлектро»
Самара
UTP 4 пары cat. 6 (CU) AVS
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