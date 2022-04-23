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ГРШНП
КАСГЭфЭфВ
КАСГЭфЭфВнг(A)-LS
КГВВП
КГВП
КГПпЭВнг(A)-LS
КГПпЭП
КГПпЭфВ
КГПпЭфУ
КГПЭВ
КГПЭПнг(A)-FRHF
КГПЭфВм
КГПЭфнг(A)-HF
КГПЭфП
КДВЭВГ
КИПвЭВ
КИПвЭВБВ
КИПвЭВБВм
КИПвЭВБВнг(A)-LS
КИПвЭВКВ
КИПвЭВКВм
КИПвЭВм
КИПвЭВнг(A)-LS
КИПвЭнг(A)-HF
КИПвЭП
КИПвЭПБП
КИПвЭПКГ
КИПвЭПКП
КИПЭВ
КИПЭВБВ
КИПЭВБВнг(A)-LS
КИПЭВКВ
КИПЭВКГ
КИПЭВм
КИПЭВнг(A)-LS
КИПЭнг(A)-HF
КИПЭП
КИПЭПБП
КИПЭПКГ
КИПЭПКП
КМПВнг
КМПВнг(A)
КМПВнг(A)-LS
КНРк
КОПСЭКнг(A)-FRLS
КОПСЭКнг(A)-FRLS-ХЛ
КПАПЭфВ
КПВЛ
КПВЛс
КПЛ
КПЛК
КПЭПнг(A)-FRHF
КПЭПнг(A)-HF
КРШУ
КРШУЭ
КСБГнг(A)-FRHF
КСБГнг(A)-FRLS
КСБКГнг(A)-FRLS
КСБнг(A)-FRHF
КСБнг(A)-FRLS
КСБСКнг(A)-FRLS
КСБСнг(A)-FRHF
КСКВВнг(A)-FRLS
КСКВЭВ-ВПнг(A)-FRLS
КСКВЭВнг(A)-FRLS
КСРЭВнг(A)-FRLS
КУВЭВнг(A)-LS
КуГВВ
КУГВВнг(A)-LS
КУГВВЭ
КУГВВЭнг(A)-LS
КУГВЭВ
КУГВЭВнг
КУГВЭВнг(A)-LS
КУГППнг(A)-HF
КУГППЭПнг(A)-HF
КУГПЭПнг(A)-HF
КУГШВ
КУГЭППнг(A)-HF
КУДФРУ
КУДФЭРУ
КУПВ
КУПВнг
КУПВнг(A)-LS
КУПВ-П
КУПВ-Пм
КУПВ-Пн
КУПКР-П
КУПР
КУПР-П
КУПР-Пм
КУПР-Пн
КУПЭВ
КУПЭВнг
КУПЭВнг(A)-LS
КУПЭВ-П
КУПЭР
КУПЭР-Пн
КУФЭФ
КУФЭФС
НИКИ-КУВШЭф-внг(A)-FRLS
НИКИ-КУВШЭф-внг(A)-LS
НИКИ-КУВШЭфнг(A)-FRLS
НИКИ-КУВШЭфнг(A)-LS
НИКИ-КУВЭфШнг(A)-LS
НИКИ-КУПсШЭф-внг(A)-FRHF-ХЛ
КНРк 1х4,0
0.502
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 1х6,0
0.500
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 2х4,0
1.084
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 2х6,0
1.973
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 3х1,0
2.710
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 3х4,0
0.866
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 3х6,0
2.206
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 4х1,0
2.450
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 4х4,0
1.798
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 5х1,0
3.833
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 7х1,0
2.445
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КРШУ 4х1,0
0.286
км
52,14 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КРШУ 4х1,0
6.811
км
ООО «ЕФК»
Видное
КУПР 7х1,0
0.330
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КУПР 7х1,0
1.305
км
163,44 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КНРк 1х10
1.098
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 1х25
1.671
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 1х35
1.310
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 1х50
1.006
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 1х70
1.873
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 1х95
1.001
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 10х1,0
0.065
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 12х1,0
0.199
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 14х1,0
0.066
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 1х4,0
0.100
км
35,68 RUB
ООО «Телмарк»
Санкт-Петербург
КНРк 1х4,0
0.210
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КНРк 1х6,0
0.010
км
54,51 RUB
ООО «Телмарк»
Санкт-Петербург
КНРк 2х10
Под заказ
м
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 2х16
1.010
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 2х25
0.542
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 2х6,0
0.160
км
ООО «ЭлектроСнаб»
Нижний Новгород
КНРк 3х10
2.367
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 3х16
0.508
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 3х25
0.479
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 3х35
0.530
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 3х50
0.515
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 3х70
0.515
км
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 3х95
Под заказ
м
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 3х4,0
0.006
км
184,92 RUB
ООО «Телмарк»
Санкт-Петербург
КНРк 3х4,0
0.560
км
ООО «Судоремонтное Предприятие Марс»
Мурманск
КНРк 3х6,0
0.266
км
ООО «Судоремонтное Предприятие Марс»
Мурманск
КНРк 4х10
Под заказ
м
ООО «Элек»
Санкт-Петербург
КНРк 4х1,0
0.262
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КНРк 5х1,0
0.184
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КПЛ 6х0,75
0.335
км
ООО «ЕФК»
Видное
КПЛ 6х0,75
0.119
км
105,86 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КРШУ 10х1,0
0.660
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
КРШУ 16х1,0
0.012
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
КРШУ 24х1,0
0.003
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
КРШУ 2х1,0
0.474
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
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