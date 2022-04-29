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Кабели U/UTP
U/UTP
U/UTP 2 пары cat. 5 PVC (CCA) Generica
Кабель U/UTP 2 пары cat. 5 PVC (CCA) Generica
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U/UTP 2 пары cat. 5 PVC (CCA) Generica
0.240
км
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ООО «50 Герц»
Пенза
U/UTP 2 пары cat. 5 PVC (CCA) Generica
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