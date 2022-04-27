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Кабели U/UTP
U/UTP
Helukat 155 U/UTP 4х2хAWG24/1
Кабель Helukat 155 U/UTP 4х2хAWG24/1
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Фильтры
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
Поставщик
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Helukat 155 U/UTP 4х2хAWG24/1
0.698
км
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АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
Helukat 155 U/UTP 4х2хAWG24/1
Цвет:
серый
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