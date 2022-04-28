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МКППэпТ 5х2х0,4

МКППэпТ 5х2х0,4
19.318
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
МКППэпТ 5х2х0,4
0.274
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
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