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МКППэпТ 2х2х0,4

МКППэпТ 2х2х0,4
9.170
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
МКППэпТ 2х2х0,4
7.697
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
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