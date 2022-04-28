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МКППэпТ
МКППэпТ 2х2х0,4
МКППэпТ 2х2х0,4
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МКППэпТ 2х2х0,4
9.170
км
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АО «Казэнергокабель»
Павлодар
МКППэпТ 2х2х0,4
МКППэпТ 2х2х0,4
7.697
км
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АО «Казэнергокабель»
Павлодар
МКППэпТ 2х2х0,4
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