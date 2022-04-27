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КЦППэпЗ 10х2х0,4

КЦППэпЗ 10х2х0,4
7.253
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
КЦППэпЗ 10х2х0,4
7.253
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КЦППэпЗ 10х2х0,4
3.410
км
52,88 RUB
АО «ПО«Промэнергострой»
Санкт-Петербург
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