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КЦППэпБбШп 10х2х0,5

КЦППэпБбШп 10х2х0,5
0.497
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
КЦППэпБбШп 10х2х0,5
0.497
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
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