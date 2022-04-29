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КАСЭТ 1х800+2х1,5 - 1кВ

КАСЭТ 1х800+2х1,5 - 1кВ
0.317
км
ООО «Квант-Энерго»
Москва
КАСЭТ 1х800+2х1,5 - 1кВ
0.646
км
ЗАО «МКМ»
Москва
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