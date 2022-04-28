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К9РВПМнг(A)-HF
К9РВПМнг(A)-HF 5х185 - 1кВ
К9РВПМнг(A)-HF 5х185 - 1кВ
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К9РВПМнг(A)-HF 5х185 - 1кВ
0.300
км
12 200 000,00 RUB
ООО «ПКО ЭнергоГрупп»
Челябинск
К9РВПМнг(A)-HF 5х185 - 1кВ
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