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ЦСБШв 3х240 - 6кВ

ЦСБШв 3х240 - 6кВ
0.133
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
ЦСБШв 3х240 - 6кВ
0.227
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
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