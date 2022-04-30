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ЦАСБл 3х240 - 10кВ
ЦАСБл 3х240 - 10кВ
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ЦАСБл 3х240 - 10кВ
0.676
км
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ООО «УКС Энергия»
Москва
ЦАСБл 3х240 - 10кВ
ЦАСБл 3х240 - 10кВ
0.039
км
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ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
ЦАСБл 3х240 - 10кВ
ЦАСБл 3х240 - 10кВ
0.185
км
2 727,60 RUB
ООО «ЭлектроКомплект»
Краснодар
ЦАСБл 3х240 - 10кВ
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