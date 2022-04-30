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ЦАСБл
ЦАСБл 3х150 - 10кВ
ЦАСБл 3х150 - 10кВ
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ЦАСБл 3х150 - 10кВ
1.576
км
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ООО ТД «Ункомтех»
Минск
ЦАСБл 3х150 - 10кВ
ЦАСБл 3х150 - 10кВ
0.193
км
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ООО «УКС Энергия»
Москва
ЦАСБл 3х150 - 10кВ
ЦАСБл 3х150 - 10кВ
0.773
км
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ООО «Квант-Энерго»
Москва
ЦАСБл 3х150 - 10кВ
ЦАСБл 3х150 - 10кВ
0.957
км
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ООО «СтройТехСнабжение»
Пермь
ЦАСБл 3х150 - 10кВ
ЦАСБл 3х150 - 10кВ
0.145
км
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ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
ЦАСБл 3х150 - 10кВ
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