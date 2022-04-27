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ЦАСБл
ЦАСБл 3х120 - 10кВ
ЦАСБл 3х120 - 10кВ
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ЦАСБл 3х120 - 10кВ
0.495
км
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ООО «УКС Энергия»
Москва
ЦАСБл 3х120 - 10кВ
ЦАСБл 3х120 - 10кВ
0.324
км
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ООО «СтройТехСнабжение»
Пермь
ЦАСБл 3х120 - 10кВ
ЦАСБл 3х120 - 10кВ
0.056
км
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ООО «ЭлтСтрой»
Москва
ЦАСБл 3х120 - 10кВ
ЦАСБл 3х120 - 10кВ
0.085
км
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ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
ЦАСБл 3х120 - 10кВ
ЦАСБл 3х120 - 10кВ
0.276
км
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ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
ЦАСБл 3х120 - 10кВ
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