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ЦААШнг 3х50 - 10кВ

ЦААШнг 3х50 - 10кВ
0.164
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
ЦААШнг 3х50 - 10кВ
0.164
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
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