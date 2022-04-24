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ЦААШнг 3х185 - 10кВ

ЦААШнг 3х185 - 10кВ
0.631
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
ЦААШнг 3х185 - 10кВ
0.411
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
ЦААШнг 3х185 - 10кВ
0.411
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
ЦААШнг 3х185 - 10кВ
0.329
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
ЦААШнг 3х185 - 10кВ
0.329
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
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