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Кабель АВВСГ 2х6,0+1,0ст - 1кВ

АВВСГ 2х6,0+1,0ст - 1кВ
16.284
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
АВВСГ 2х6,0+1,0ст - 1кВ
84.353
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
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