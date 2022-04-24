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АВКШвнг(A)
АВКШвнг(A) 4х25
Кабель АВКШвнг(A) 4х25
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АВКШвнг(A) 4х25
0.019
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ООО «Краснодар Кабель»
Краснодар
АВКШвнг(A) 4х25
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