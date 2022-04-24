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АПвВнг(B)-LS 1х630/35 - 10кВ

АПвВнг(B)-LS 1х630/35 - 10кВ
0.107
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
АПвВнг(B)-LS 1х630/35 - 10кВ
0.130
км
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг»
Пермь
АПвВнг(B)-LS 1х630/35 - 10кВ
0.130
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
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