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АПвВнг(B)-LS 1х500/70 - 10кВ

АПвВнг(B)-LS 1х500/70 - 10кВ
0.091
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
АПвВнг(B)-LS 1х500/70 - 10кВ
0.078
км
612,00 RUB
ООО «Группа Сервал»
Москва
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