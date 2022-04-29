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АПвВнг(B)-LS 1х400/95 - 10кВ

АПвВнг(B)-LS 1х400/95 - 10кВ
0.040
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
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