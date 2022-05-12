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АПвВнг(B)-LS 1х300/70 - 10кВ

АПвВнг(B)-LS 1х300/70 - 10кВ
0.204
км
АО «ТПК «Квадро-Импэкс»
Санкт-Петербург
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