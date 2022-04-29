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АПвВнг(B)-LS 1х240/50 - 10кВ

АПвВнг(B)-LS 1х240/50 - 10кВ
0.765
км
ООО «Компания Альянс-Кабель»
Балашиха
АПвВнг(B)-LS 1х240/50 - 10кВ
0.000
км
876,00 RUB
ООО «Группа Сервал»
Москва
АПвВнг(B)-LS 1х240/50 - 10кВ
4.128
км
ООО «МКК»
Екатеринбург
АПвВнг(B)-LS 1х240/50 - 10кВ
0.031
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
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