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АПвВнг(B)-LS
АПвВнг(B)-LS 1х150/50 - 10кВ
АПвВнг(B)-LS 1х150/50 - 10кВ
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АПвВнг(B)-LS 1х150/50 - 10кВ
1.279
км
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ООО «МКК»
Екатеринбург
АПвВнг(B)-LS 1х150/50 - 10кВ
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