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АПвВнг(B)-LS 1х120/35 - 10кВ

АПвВнг(B)-LS 1х120/35 - 10кВ
0.088
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
АПвВнг(B)-LS 1х120/35 - 10кВ
0.409
км
ООО «Компания Альянс-Кабель»
Балашиха
АПвВнг(B)-LS 1х120/35 - 10кВ
2.401
км
630,00 RUB
ООО «Группа Сервал»
Москва
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