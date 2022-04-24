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АПвВнг(B)
АПвВнг(B) 1х500/70 - 10кВ
АПвВнг(B) 1х500/70 - 10кВ
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АПвВнг(B) 1х500/70 - 10кВ
0.190
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ООО «Спринтэнерго»
Пермь
АПвВнг(B) 1х500/70 - 10кВ
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