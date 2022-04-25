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АПвВнг(B) 1х240/50 - 10кВ

АПвВнг(B) 1х240/50 - 10кВ
0.190
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
АПвВнг(B) 1х240/50 - 10кВ
0.006
км
ООО ТД «ЕвроСпецКабель»
Омск
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