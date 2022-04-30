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АПвВнг(A)-LS 3х95/25 - 10кВ

АПвВнг(A)-LS 3х95/25 - 10кВ
0.245
км
ООО «Химпром»
Пермь
АПвВнг(A)-LS 3х95/25 - 10кВ
0.933
км
ООО «Химпром»
Москва
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