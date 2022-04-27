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АПвВнг(A)-LS 3х95/16 - 6кВ

АПвВнг(A)-LS 3х95/16 - 6кВ
0.292
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
АПвВнг(A)-LS 3х95/16 - 6кВ
0.187
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
АПвВнг(A)-LS 3х95/16 - 6кВ
0.187
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
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