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АПвВнг(A)-LS 3х95/16 - 10кВ

АПвВнг(A)-LS 3х95/16 - 10кВ
0.825
км
ООО «Химпром»
Пермь
АПвВнг(A)-LS 3х95/16 - 10кВ
0.196
км
ООО «Химпром»
Москва
АПвВнг(A)-LS 3х95/16 - 10кВ
0.497
км
ООО «Ресурс Прикамья»
Пермь
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