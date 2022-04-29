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АПвВнг(A)-LS 3х50/16 - 35кВ

АПвВнг(A)-LS 3х50/16 - 35кВ
0.080
км
ООО «КК «Ампер-Сервис»
Екатеринбург
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