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АПвВнг(A)-LS 3х35/16 - 10кВ

АПвВнг(A)-LS 3х35/16 - 10кВ
0.673
км
ООО «Кама-КабСбыт»
Пермь
АПвВнг(A)-LS 3х35/16 - 10кВ
0.329
км
ООО «Химпром»
Москва
АПвВнг(A)-LS 3х35/16 - 10кВ
0.580
км
ООО «Ресурс Прикамья»
Пермь
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