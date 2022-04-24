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АПвВнг(A)-LS 3х185/50 - 10кВ

АПвВнг(A)-LS 3х185/50 - 10кВ
0.105
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
АПвВнг(A)-LS 3х185/50 - 10кВ
2.768
км
ООО «Ресурс Прикамья»
Пермь
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