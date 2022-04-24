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АПвВнг(A)-LS 3х120/16 - 6кВ

АПвВнг(A)-LS 3х120/16 - 6кВ
0.105
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
АПвВнг(A)-LS 3х120/16 - 6кВ
1.170
км
ООО «Энергия К»
Пермь
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