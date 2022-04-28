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АПвВнг(A)-LS 1х95/35 - 10кВ

АПвВнг(A)-LS 1х95/35 - 10кВ
2.099
км
ООО «Кабельная Компания»
Москва
АПвВнг(A)-LS 1х95/35 - 10кВ
0.009
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
АПвВнг(A)-LS 1х95/35 - 10кВ
2.420
км
ООО «Ресурс Прикамья»
Пермь
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