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АПвВнг(A)-LS 1х95/25 - 20кВ

АПвВнг(A)-LS 1х95/25 - 20кВ
0.070
км
ООО «ТД Промкабельсервис»
Саранск
АПвВнг(A)-LS 1х95/25 - 20кВ
2.968
км
ООО «Кабельная Компания»
Москва
АПвВнг(A)-LS 1х95/25 - 20кВ
0.173
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
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