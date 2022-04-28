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АПвВнг(A)-LS 1х95/25 - 10кВ

АПвВнг(A)-LS 1х95/25 - 10кВ
1.201
км
ООО «Кабельная Компания»
Москва
АПвВнг(A)-LS 1х95/25 - 10кВ
1.468
км
ООО «УКС Энергия»
Москва
АПвВнг(A)-LS 1х95/25 - 10кВ
3.744
км
ООО «Компания Альянс-Кабель»
Балашиха
АПвВнг(A)-LS 1х95/25 - 10кВ
3.158
км
778,00 RUB
ООО «ТД «КабельСтройСервис»
Москва
АПвВнг(A)-LS 1х95/25 - 10кВ
3.982
км
ООО «Ресурс Прикамья»
Пермь
АПвВнг(A)-LS 1х95/25 - 10кВ
0.414
км
ООО «ЭнергоСити»
Москва
АПвВнг(A)-LS 1х95/25 - 10кВ
0.126
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
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